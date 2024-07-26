Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil millet kazanır (2)

‘BOZBEY’İN100 GÜNDE YAPTIKLARINI TAKDİR EDİYORUM’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin İl Başkanlığı’ndan düzenlenen toplantının ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Heykel’deki tarihi binasını ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’den brifing alan Özel, ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Bozbey’in 100 gündeki icraatlarına değinen Özel, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, biraz önce bana bir sunum yaptı. Sunumun ilk başında, Bursa’da su ücretlerine yüzde 25 indirim yaparak başladığını söyledi. Bu önemli bir hizmetti. Hele hele elektrik fiyatları almış başını gitmişken, şu anda elektrik üretimi, su dağıtımı için çok çok önemli bir girdiyken, yüzde 25 indirim, inanılmaz önemli bir indirimdir. Bunun yanında emeklilere bayramda verdiği destek çeklerini, yoksul emeklilere yaptığı yardımı, cadde ve bulvarlardaki otoparkları tamamen ücretsiz hale getirmesini, kendisi söylemedi ama Bursa basınından takip etmiştim, 2 lüks makam aracını satıp, yerine toplu taşımaya araçlar kazandırmasını, toplu taşımayı 24 saat kesintisiz hale getirmesini, Bursa’nın deniz kıyısındaki deniz taşımacılığı hizmetlerini başlatmasını, özellikle halkın denize, kuma, plaja erişiminin önündeki engelleri kaldıran ‘Halk Plajı’ uygulamalarını, her bir tanesini 100 güne sığdırmış olmasını ve bu işleri katılımcı belediyecilik anlayışı ile yapmasını, sivil toplumu kucaklamasını, meslek örgütleriyle birlikte bu işleri yapmasını, ayrı ayrı takdir ediyorum. Kendisinin şahsında hem CHP grubuna hem de diğer partilerden seçilen, Bursa’ya hizmet etmek için görevlendirilmiş, tüm belediye meclis üyelerine başarılar diliyorum” diye konuştu.

‘KAYBETMENİN HAZIMSIZLIĞI İÇİNDE HERKESE FATURA ÇIKARIYORLAR’ SGK borçları üzerinden hükümeti eleştiren Özgür Özel, “Biraz önceki sunumda 4,5 milyarlık SGK ve vergi borcunu gördük. Bunun çok önemli bir kısmının SGK borcu olduğunu ve devir alındığı günden sonra SGK’ların ödendiğini, ama geçmiş yönetimden devralınan 3,5 milyara yakın SGK borcunun, bugün bu yönetimden tahsil edilmek istendiğini gördük. AK Parti yıllardır yapmadığını yapıyor, bu kadar kriz varken, belediyeler borç batağının içindeyken, kendileri yönetirken SGK borçları birikmiş, almamış, peşine düşmemiş, şimdi Bozbey’e diyor ki; ‘Gel bütün SGK borçlarını faizleri ile öde. Ödemezsen İller Bankası’ndan gelen paraya el koyarım.’ Yani şunu söylüyor; ‘Sen hızlı başladın, çok iş yapıyorsun. Yüzde 47 ile seçildin, bu iş yüzde 60’a, 70’e gider. Sen böyle yaparsan, genel seçimlerde de Bursa’dan partine çok katkın olur. Bunun için Bursa’ya hizmet etmeni engelliyorum. Paralarına el koyuyorum.’ Bu Mustafa Bozbey’e değil, ona oy veren vermeyen, bütün Bursalılara meydan okumadır. Bursa Belediyesi’ni kaybetmenin hazımsızlığı içinde, Bursa’daki her siyasi görüşten insana fatura çıkarmaktır. Bunu kabul etmiyoruz” dedi.