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        Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi

        BURSA'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak, sahil yolunu göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 15:53 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:55
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        Mudanya'da sağanak, sahil yolunu göle çevirdi
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        BURSA'nın Mudanya ilçesinde etkili olan sağanak, sahil yolunu göle çevirirken, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Mudanya ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Halitpaşa Mahallesi'nde sokak ve caddeler su altında kalırken, sahil yolu göle döndü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, araçlar sular içinde kaldı. Belediye ekiplerinin su tahliyesinin ardından kapanan yollar, yeniden trafiğe açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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