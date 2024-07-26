Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil millet kazanır (3)

‘KATLİAMCIYACESARET VERMEK, KATLİAMA ORTAK OLMAKTIR’

Cuma namazını Bursa Ulu Cami’de kılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cami avlusunda vatandaşlara aşure ikram ettikten sonra, kendisini takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, ABD Kongresi’nde yaptığı konuşmayı ve ayakta alkışlanmasını eleştiren Özel, “Ulu Cami’de cuma namazı çıkışındaki Filistin’e destek olanların ve İsrail’i protesto edenlerin sesini duyurmak üzere bir iki kelam etmek gerekirse, Amerika Parlamentosunda, Temsilciler Meclisi’nde büyük bir utanç yaşandı. Bir savaş suçlusu, bir katliam suçlusu olan Netanyahu dakikalarca birileri tarafından alkışlandı. O vicdansızlara sormak gerekir, neyi alkışlıyorsunuz. Yüzde 70’i kadın ve çocuk olan 40 binden fazla kişi katledildi. Ambulansları vuruyorlar, hastaneleri vuruyorlar, revirleri vuruyorlar. ‘Burada toplanın, insani yardım alacaksınız’ diyorlar, o toplanılan yeri vuruyorlar. Bunları yapan Netanyahu, Amerika’da alkışlanıyor. Tabii protesto eden ve kahramanca duruş sergileyenleri buradan tebrik ediyorum ama o alkışlayanlar Netanyahu kadar büyük bir insanlık suçu işliyorlar. Bir katliamcıya cesaret vermek katliama ortak olmaktır. Bunu kimse unutmasın” dedi.

‘BU KATLİAMA ‘DUR’ DEME ZAMANIDIR’ Filistin davasının arkasında olmaya devam edeceklerini söyleyen Özel, “Bülent Ecevit’ten beri, Deniz Gezmiş’ten beri destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Sosyalist Enternasyonal’de Başkan Yardımcısıyım. Başkanımız ve aynı zamanda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinde Filistin’i tanıdı. Bütün sol partilere aynı çağrıyı yapıyoruz. Bursa Ulu Cami avlusundan sesleniyoruz, bu mezalimi bitirin. Hiç unutulmasın ki Bosna’da katliam yaşanırken Avrupa susuyordu, dünya susuyordu. Birleşmiş Milletler, 11 Temmuz’u Soykırım Günü ilan ediyor. 30 sene, 29 sene sonra soykırım desen ne olur, soykırıma engel olmadıkça. Aliya İzzetbegoviç’in şöyle bir sözü var, sürekli tekrar etmek gerekir; ‘Unutulan katliamlar tekrarlanır.’ Mesele 30 yıl sonra, efendim bugün Filistin’i anma günü demek değil, bugün bu katliama ’dur’ deme zamanıdır.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin’i destekleyen ve İsrail’i protesto edenlere de destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade ederek, bütün Türkiye’nin, siyasi parti ayrımı olmaksızın Filistin’in yanında ve İsrail’in yaptıklarının karşısında olduğunu belirtti. ‘TÜİK’İN YAPTIĞINA TAKİPSİZLİK VERİYORSA VİCDANSIZDIR’ Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer’in, TÜİK Başkanı hakkında yaptığı suç duyurusuna takipsizlik kararı verilmesiyle ilgili şunları söyledi:

“Sinan Ateş davasının iddianamesini hazırlayıp katillerini hakim karşısına çıkarmak 1,5 yıl sürdü. Demin teyzenin biri geldi, ‘Açım, açıktayım’ dedi. Sayın Bozbey'e havale ettik. İnsanlar bu haldeyken TÜİK ne yapıyor, 4 bin 800 lira ev kirası ilan ediyor. Bursa'da başını sokacak 4 bin 800 liraya ev varsa, TÜİK gelsin tutsun o evi. Var mı o fiyata Bursa'da ev. Her şey pahalı ama TÜİK'e göre 4 bin 800 lira. Biz buna suç duyurusunda bulunduk. TÜİK sadece yalan atmıyor, vatandaşın cebine elini atıyor. Onun açıkladığı fiyata göre emekliye zam veriliyor. Onun açıkladığı enflasyona göre asgari ücretliye zam yapılacak olsa, onun verileri ile yapılacak. Onu bile yapmıyorlar. Memurlar ve işçiler ona göre zam alıyorlar. Biz bunu şikayet edecek yer aradık. Her yere şikayet ettik, çare bulamadık. En son savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Hemen jet hızında reddettiler. O savcıya şunu sormak istiyorum. Maaşını TÜİK'in yaptığı hesaplar üzerinden gidip, alışveriş yapsın bakalım, bu maaş ona yetiyor mu. O savcının aldığı maaş, bugün bu insanların aldığı maaşın katbekat üstünde. Herkes geçim sıkıntısı yaşıyor. Takipsizlik kararı vereni, gerçekten vicdansızlıkla suçlamak zorundayım. Yargı mensuplarına böyle bir şey demem ama TÜİK'in yaptığına takipsizlik veriyorsa senin de alacağın unvan vicdansızlıktır.”