Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil millet kazanır (4)

‘BELEDİYEBAŞKANLARININ CEPLERİNDEKİ ANAHTAR, CHP İKTİDARININ ANAHTARI’

Partisinin Nilüfer İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ilçe teşkilatıyla bir araya geldi. Partiye üye olanlara rozetlerini takan Özel, “Eskiden insanlar Bursa'da, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye kazanabileceğini yakın yere koymuyorlardı. Öğrenilmiş bir çaresizlik vardı. Ya kazanacak partiye oy veriyorlardı ya da kazanmasından endişe ettikleri partinin karşısındaki en güçlü alternatife oy veriyorlardı. Bu öğrenilmiş çaresizlik, bir kısır döngüyle gidiyordu. Ve o yüzden de hak ettiğimiz noktaya gelemiyorduk. Bu umut yarının yapılacak olan ilk seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne iktidarın kapısını aralayacak. Buna yürekten inanıyoruz. Şu kadarını söyleyeyim ki Cumhuriyetin birinci yüzyılında çok zor şartlarda Cumhuriyetin kurucu kadroları bu ülkeyi önce kurtardılar, sonra kurdular. Şimdi şartlar zor ama o günkü kadar değil. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin üyelerine yüzyıl sonra, yeniden önce demokrasiyi kurtarmak, yeniden demokratik bir rejim kurmak, hukukun üstünlüğünü sağlamak, yargı bağımsızlığını sağlamak, kuvvetler ayrılığını sağlamak ve en nihayetinde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyi iktidar yaparak, Türkiye'yi şaha kaldırma görevi düşüyor. Bunu hep beraber başaracağız. Seçilen belediye başkanlarının ceplerinde birer anahtar var, hep söylüyorum. O belediyenin kapısının, kasasının ya da şehrin anahtarı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarının anahtarı. İyi çalışırlarsa, güzel çalışırlarsa, dürüst çalışırlarsa, halka sahip çıkarlarsa, yoksula sahip çıkarlarsa eninde sonunda bu ülkeyi yeniden Cumhuriyet Halk Partisi yönetecek” diye konuştu.