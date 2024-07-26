Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil millet kazanır (5)

GENÇKAFE’DE KAHVE İÇİP, HALK LOKANTASI’NDA YEMEK YEDİ

Bursa'da CHP' li belediyelere ziyaretlerde bulunan Genel Başkan Özgür Özel, bugün Nilüfer Belediyesi ile Osmangazi Belediyesi’ndeydi. Özel, Osmangazi Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta hizmete açılan Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi ve Genç Kafe’yi gezdi. Kahve makinesinin başına geçen Özel, kendisi için hazırlanan kahvenin tadına baktı. Kahveyi kimin ısmarlayacağı konusunda espri yapan Özel, Başkan Aydın’dan aldığı kredi kartı ile kahvenin ödemesini yaptı. Özel, ödemesini yaptığı diğer kahvelerin de askıda kahve olarak vatandaşlara dağıtılmasını istedi. ‘Halk Lokantası’nda günün menüsünü yiyen Özel’e, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın tarafından, Bursa’yı ve Osmangazi’yi simgeleyen çeşitli hediyelerle birlikte, isminin yazılı olduğu 16 numaralı Bursaspor forması hediye edildi.