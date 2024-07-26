Özgür Özel: Bir gün devlet milletin karşısına dizilirse, orada devlet değil millet kazanır (6)

‘EMEKLİNİNHAKKINI VERİRSEN GEÇİM, VERMEZSEN SEÇİM OLUR’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mudanya Belediyesi’ni ziyaretinin ardından Mütareke Meydanı’ndaki ‘Mudanya Halk Buluşması’na katıldı. Burada kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Özel, ekonomi yönetimini eleştirerek, erken seçim uyarısı yaptı. Özel şöyle konuştu:

“Baktığınızda ne esnaf keyifli, ne emekli, ne işçi, ne memur, herkes hayat pahalılığından muzdarip. Emekliler, aylardır maaşlarının iyileştirilmesini bekliyorlar. Tayyip Erdoğan'ı üzmeyen istatistik kurumunun gazabına uğradılar. Rakamlarla oynadılar. Kira, 20 bin lira olmuşken, 4 bin 800 liradan hesap yapıp, maaşlara ona göre zam yaptılar. 10 bin liralık emekli maaşına her mitingimizde itiraz ettik, ses yükselttik. Ankara'da büyük emekli mitingi yaptık, anlamadılar. Diyorlar ki, ‘Emekli bununla geçinebilir. Asgari ücretli 17 bin lirayla geçinsin. Zamma gerek yok’. Ve hesap yapıyor, diyor ki ‘Bu 2 bin 500 lira arttırdım. Bunun için 33 milyar lira ek ödeme yaptık’ diyor. Görünüşte büyük para ama soruyorum Recep Tayyip Erdoğan'a, sen geçen sene 43 şirketin vergi borçlarını sildin. Sen geçen sene son dakika önerisiyle mecliste AKP-MHP oylarıyla yandaş müteahhitlerden ne kadar vergi affettin, tam 660 milyar lira. Yani emekliye 33 milyar lirayı çok görenler, yandaşlarından 660 milyar kesinleşen vergiyi tahsil etmediler. Benim söylediğim emekli maaşını, 17 bin beş yüz lira için, 100 milyar lazım. Yani affettiği paranın 6’da 1’i emekliye yetiyor. Ama bunu yapmıyor. Çünkü onun derdi emekli değil, derdi emekçi değil, onun derdi çiftçi değil, balıkçı değil, arıcı değil, esnaf değil, onun derdi sadece zenginler. Defalarca söyledim, bir daha söylüyorum. Bu sesi duyarsan, duyarsın. Hakkını verirsen emeklinin, verirsin. Eğer verirsen geçim olur, vermezsen sen kaçamazsın. Eninde sonunda seçim olur.”

‘OCAK AYINDA 9 ÇEYREK ALAN ASGARİ ÜCRET, ŞU ANDA 7 ÇEYREK ALTIN ALIYOR’ Asgari ücret ve emeklilere yapılan zam oranlarını da hatırlatan Özel, “Asgari ücret 6 ayda 3 bin 800 lira eridi. Bugünkü 17 bin lira, ocaktaki 17 bin lira değil. Ocak ayındaki 13 bin 200 lira. Şimdi sen bununla geçin diyorlar. Vergide adalet yok diyoruz. Birinci ay maaşını alıyor çalışan, şubatta bir üst vergi diliminde, martta bir daha, ocakta yüzde 15 vergi, şubatta yüzde 25, martta, nisanda yüzde 15, 20, yüzde 27, ardından yüzde 35. Kasıma, aralığa gelince maaşlar iyice kuşa dönüyor. Ama bunu dinlemiyor. Ocak ayında 9 çeyrek alan asgari ücret, şu anda 7 çeyrek altın alıyor. Yani ocaktan bugüne 2 çeyrek altın, asgari ücretlinin cebinden alınmış. Benzer bir durumu da emekliler için şöyle söyleyeyim, 2002 yılında en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Şimdi 3 çeyrek altını alıyor 12 bin beş yüz lira. Yani emeklinin de cebinden ayda tam 5 çeyrek altın alınmış, çalınmış. Ey Emekliler, siz 1 çeyrek altın düşürseniz, nerede düşürdüm diye gezer durursunuz. Öyle değil mi. Ey çalışanlar, 1 çeyrek altın kaybetsen deli çıkarsın nerede düşürdüm diye. Hiç arama nerede düşürdüm diye ben söyleyeyim. Bir şey kaybolduğu yerde bulunur. Siz o çeyrek altınları, hakkınız olanları, bir seçim sandığında kaybettiniz, onu yine gideceksiniz, bir sonraki seçim sandığında bulacaksınız” diye konuştu.

‘HİÇ KİMSE ATATÜRK’ÜN PARTİSİNE MİLLİYETÇİLİK ÖĞRETMEYE KALKMASIN’ CHP Genel Başkanı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Maaşlardan sıfır atmadan, giderlerden, fiyatlardan, kiralardan, etiketlerden sıfır atmak için Tayyip Bey'in dediği tarafa değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği tarafa yürüyeceğiz. Onun için uzun süredir hep savunduğum bir şeyi yapıyoruz. Ne konuşuyoruz. Çıkıp da Tayyip Bey'le polemik yapmıyoruz, kavga yapmıyoruz, hakaret yapmıyoruz. Kavga ediyor muyuz, ediyoruz ama konumuz soldur değil, Alevi'dir, Sünni'dir değil, Türk'tür, Kürt'tür kavgası değil. Kimlik kavgası değil, ekmek kavgası yapıyoruz, ekmek kavgası. Emekli konuşurum kardeşim. Emekçi konuşurum. Zam konuşurum. Maaş konuşurum. Sosyal devlet konuşurum. Sendikal hakları konuşurum. Tayyip Bey'in istediğini değil, sizin istediğinizi konuşurum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir kişinin olamaz. Hiçbir partinin olamaz. Hiç kimse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine milliyetçilik öğretmeye kalkmasın, vatanseverlik öğretmeye kalkmasın.”

‘BANA DARBE YAPACAKLARDI DİYENLER, DARBECİLİĞE SOYUNMUŞLAR’ Hükümetin, CHP’li belediyelere SGK eliyle mali darbe girişimi yapmaya çalıştığını söyleyen Özel, “Şimdi geçmişte her şeyden darbe çıkaranlar, efendim Gezi oldu, 'bana darbe yapacaklardı', yürüyüş oldu 'darbe yapacaklardı', tweet atmış 'darbe yapacaklardı' diyenler şimdi darbeciliğe soyunmuşlar. Bakın 15 Temmuz darbeydi, evet darbedir. Silahlı darbe girişimidir. Sonrasında o darbe girişimine karşı mağdurum diyenler, milletin İstanbul seçimlerinde 13 bin 600 farkla birinci getirdiği, mazbata verdiği Ekrem İmamoğlu'na karşı YSK eliyle yargı darbesi yaptılar. Şimdi yeni bir darbe girişimiyle karşı karşıyayız. Bu seferki darbe askeri bir darbe değil. Bu seferki darbe geçen sefer YSK eliyle yapıldığı gibi, yargı darbesi de değil. Bu sefer mali darbe girişimi var. Geçmişten SGK borçlarını, AK Parti’li belediyelerden istemeyenler, vergi borçlarını MHP'li belediyelerden tahsil etmeyenler, şimdi o belediyelerin hepsini biz alınca 'SGK paralarını öde bakalım, geçmişteki paraları öde bakalım, faiziyle öde bakalım, hemen öde bakalım' diyorlar. Tayyip Bey sakın bu darbe girişimine kalkışma, geçen kalkışmada nasıl milletin yanında durduysak bu kalkışmanda da milletimizle birlikte senin karşında duracağız. Sana teslim olmayacağız. Mali darbe girişimine, ekonomik darbe girişimine karşı dimdik ayakta duracağız. Ne çalışanımızı mağdur ederiz, ne kentleri mağdur ederiz, ne hizmetten vazgeçeriz. Gerekirse partinin genel başkanı olarak ben, il başkanlarım, milletvekillerim, belediye başkanlarımızla çöpleri ellerimizle toplarız, yine namerde muhtaç olmayız” ifadelerini kullandı.