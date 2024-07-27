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        Bursa'da sağanak, yolları göle çevirdi

        BURSA'da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla yollar göle döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 27.07.2024 - 10:10
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        Bursa'da sağanak, yolları göle çevirdi
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        BURSA’da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla yollar göle döndü. Mudanya’da su dolan sahil yolunda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

        Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanakta, rögarlar taştı, yollar göle döndü. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak, Mudanya ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Halitpaşa Mahallesi'nde cadde ve sokaklar suyla dolarken, sahil yolu göle döndü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, araçlar su içinde kaldı.

        Meteoroloji yetkilileri, Bursa kent merkezinde metrekareye 1 saat içinde 12, Mudanya’ya ise 25 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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