Bursa'da sağanak, yolları göle çevirdi

Kentte sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yaklaşık 1 saat süren sağanakta, rögarlar taştı, yollar göle döndü. Sağanağa hazırlıksız yakalanan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak, Mudanya ilçesinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Halitpaşa Mahallesi'nde cadde ve sokaklar suyla dolarken, sahil yolu göle döndü. Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti, araçlar su içinde kaldı.

BURSA’da sabah saatlerinde etkili olan sağanakla yollar göle döndü. Mudanya’da su dolan sahil yolunda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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