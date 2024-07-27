Birlikte içki içtiği arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralandı

Olay, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ Caddesi’nde meydana geldi. Bir arsada birlikte içki içen Uğur A. ile arkadaşı Tolga D. arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Tolga D. cebinden çıkardığı bıçakla Uğur A.’yı karnından yaraladı. Şüpheli kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınan Uğur A.’nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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