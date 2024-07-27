Bursa'da sağanak, yolları göle çevirdi (2)

Bursa’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini güneşe bıraktı. Yolların göle döndüğü Mudanya ilçe merkezi ile Güzelyalı Mahallesi arasındaki yol ile Halitpaşa Mahallesi’ndeki sahil yolu, belediye ekiplerinin su tahliyesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.