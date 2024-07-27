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        Park halindeyken hareket eden özel halk otobüsünün çarptığı 2 şoför yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, çalışır haldeyken aniden hareket eden özel halk otobüsü, araçlarının yanında bekleyen 2 otobüs şoförü ile direğe çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 27.07.2024 - 12:45
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        Park halindeyken hareket eden özel halk otobüsünün çarptığı 2 şoför yaralandı
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, çalışır haldeyken aniden hareket eden özel halk otobüsü, araçlarının yanında bekleyen 2 otobüs şoförü ile direğe çarptı. Kazada, 2 şoför yaralandı.

        Kaza, saat 11.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Salı günleri pazarın kurulduğu, diğer günler ise otobüslerin park edildiği pazar alanına 16 M 06012 plakalı otobüsünü çalışır halde park eden Yıldırım D. (40), tuvalete gitti. Ancak kısa süre sonra hareket eden otobüs, alanda bekleyen otobüs şoförleri Ferhat Y. (33) ile Hayrettin Y.’ye (47), ardından da direğe çarptı. Kazada Ferhat Y. ile Hayrettin Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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