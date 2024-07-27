Özgür Özel: Kimlik kavgası yapmayız (2)

'ENDÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, OCAK AYINDAN BUGÜNE 5 KİLO KIYMA KAYBETTİ'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Harmancık ilçesini ziyaretinin ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından Merinos Gölpark'ta yapılan ilk 'Semt Lokantası'nın açılışını gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in servis ettiği, pilav üstü kuru fasulyeyi yiyen Özel, ekonomik krize dikkat çekerek hükümeti eleştirdi. Özel, konuşmasında, "Bilindiği gibi büyük bir ekonomik kriz var. Bu kriz insanların en temel ihtiyaçlarını karşılayamama noktasına geldi, getirdi. Barınma sorunu var, beslenme sorun, giyinme sorunu var. Emeklilere bu aya kadar 10 bin lira veriyorlardı. Şimdi 12 bin 500 yüz lira veriyorlar. Ve bunu sanki zam yapmış gibi gösteriyor. Bu beğenmediğimiz 10 bin lira ocak ayında 25 kilo kıyma alırken, bugün zamlı diye verdikleri 12 bin 500 lira bu ay 20 kilo kıyma alıyor. Yani en düşük emekli maaşı ocaktan bugüne bile 5 kilo kıyma kaybetti. Zeytinyağında, pirinçte, ayçiçeği yağında, unda, margarinde, bulgurda, buğdayda her birinde durum farklı değil. Hal böyle olunca, yani merkezi yönetim insanları yoksulluğa, açlığa mahkum edince, bütün sorunları çözemesek de yerel yönetimler üzerinden sorunlara çare arıyoruz. Bunlardan bir tanesi, ilki İstanbul'da, İstanbul'un ilçelerinde hayata geçen, ardından tüm belediyelerimize hızla yayılan Kent Lokantaları, Halk Lokantaları. Bugün Bursa Büyükşehir'in söylediği ismiyle Semt Lokantası olarak karşımıza çıkıyor. Bugün burada Sayın Bozbey tarafından, Büyükşehir'in Bursa'daki ilk 'Semt Lokantası', açılıyor. 4 kap sıcak yemeğin 60 liraya verileceği, bir nebze olsun dışarıda yemek yemek zorunda kalanların, ucuza, ekonomik olarak sağlıklı, besin değeri yüksek, iyi yemeğe ulaşabilecekleri bir seçenektir. Bunun için Sayın Başkan'ıma teşekkür ediyorum. Kendisini takdir ediyorum. Sayın Başkan ifade ediyorlar, yıl sonuna kadar bu sayı 4'e çıkacak ve hızla artacak" dedi.

'KENT LOKANTALARI'NA 'ASKIDA YEMEK' UYGULAMASINI DA GETİRİYORUZ' İnsanların ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşması için gayret gösterdiklerini söyleyen Özel, askıda yemek çağrısı da yaparak, şunları söyledi: "Türkiye'de bütün CHP'li belediyelerde, gücü yeten bütün büyükşehirlerde ve güçlü il ve ilçe belediyelerinde bu hizmet ortaklaşacak. Önümüzdeki günlerde, tabelasıyla, ismiyle, tek tipleştirilecek. Bu noktada büyük ihtimalle Kent Lokantası isminde hepsinde birleşeceğiz ama o güne kadar Semt Lokantası adıyla da burada çok önemli bir katkı sağlayacak olan bu lokantadan gelip karnını doyuracak olanlara şimdiden afiyet olsun diyoruz. Hali vakti yerinde olanlara şu çağrıda bulunuyoruz. Bu lokantalara mutlaka askıda yemek uygulamasını da getiriyoruz. Yani 400 lira cebinden buna katkı sağlayabilecek parası olan birisi gelip, bu lokantaya 400 lira ödeyip, parası olmayan 10 kişiye ya da 10 öğrenciye kendi tarif edebilir, 10 kadına, 10 öğrenciye, 10 yoksula, buradan gelip ücretsiz yemek yeme imkanı da yaratabilirler. Bu dayanışma içinde herkese çağrıda bulunuyorum. Bu iyi örneklerin artmasını ümit ediyorum."