Özgür Özel: Kimlik kavgası yapmayız (4)

‘DEPREMKARŞISINDA PARTİZANLIK YAPMAYIN’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 3 günlük Bursa programında son durağı Gemlik ilçesi oldu. Gemlik Belediyesi’ni ziyaret eden ve belediye önündeki ‘Gemlik Halk Buluşması’na katılan Özgür Özel’in gündeminde deprem ve kentsel dönüşüm vardı. Gemlik’in fay hattı üzerinde olduğuna dikkat çeken Özel, 17 Ağustos Marmara Depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş Depremini hatırlatarak şunları söyledi:

“Gemlik fay hatlarının üzerinde ve Gemlik Belediyesi'nin birinci gündemi kentsel dönüşüm. Gemlik'te kentsel dönüşüm konusu kadar önemli bir mesele yok. 99’u hep birlikte yaşadık. 6 Şubat buradan uzakta oldu ama hepimizin yüreği yandı. Hepimiz 6 Şubat’ta, Hatay'dan Adıyaman'a, Malatya'dan Kahramanmaraş'a tüm illerimizde, 10 ilimizdeki kayıplarla kahrolduk. Deprem aslında bize sürekli kendini hatırlatıyor ama maalesef belli bir süre sonra unutuyoruz. Kişiler unutabilir, şahıslar unutabilir. Ancak kamu yöneticileri, belediye başkanları ve iktidar sahipleri hükümetler, devlet unutamaz. Kentsel dönüşüm bir belediye başkanının, belediyenin kıt imkanlarıyla başaracağı bir iş değildir. Bunun için genel yönetimin, doğru kanuni düzenlemeler yapması ve uzun vadeli faizsiz ya da çok düşük faizli, çok uzun sürede ödenecek kredilerle ve kamu destekleriyle, kolaylaştırıcı bir rol oynaması lazım. Yurt dışından bulduğumuz yabancı kredileri dahi, İzmir'de, İstanbul'da kentsel dönüşüm için yabancı kredileri dahi onaylamayanlar, nasıl bir partizanlığın, nasıl, ‘Aman bunlar iyi iş yaparsa, vatandaşın gönlünde zaten yer ettiler. Başarılı belediyelerle Türkiye'nin birinci partisi oldular. Bunu sürdürürlerse bu bizim için tehdit’ diyerek, yurt dışından bulduğumuz paraları dahi onaylamıyorlar. Onaylasa ne olacak, dışarıdan alınan kaynakla bir mahalle depreme dayanıklı, güçlü evlere, sosyal donatı alanlarına, otoparklara, güvenli okullara, güvenli camilere kavuşacak. Gören diyecek ki ne güzel olmuş. Diyorlar ki, ‘CHP'ye bunu yaptırmayalım’. Ya ne yapalım,’ İmzayı atmayalım yapamasınlar’. Yapamayınca o mahalle öyle duracak. Deprem vuracak, yıkılacak. Sonra başında yine hamasi nutuklar atılacak. O yüzden buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere, belediyelerimizin yurt dışından, Dünya Bankası'ndan bulduğu, çok uluslu yapılardan bulduğu ya da kendi gayretleriyle finans şirketlerinden, bankalardan bulduğu kredileri onaylamamazlık yapmayın. Hizmeti engellemeye, hizmet yaptırmayacağız derken, depremin karşısında bu milleti çaresiz bırakmaya bile yeltenecek, bir kalpsizlik yapmayın. Bu işleri bırakın. Partizanlık yapmayın. Milletin karşısında değil yanında yer alın.”

‘AZRAİL PARTİ AYIRMAZ’ 6 Şubat depremlerinin ardından yapımına başlanan deprem konutları üzerinden eleştirilerini sürdüren Özel, “Bakın deprem konutları, 6 Şubat'ta deprem oldu. Birkaç gün sonra Tayyip Bey çıktı dedi ki, ‘Hiç merak etmeyin. 650 bin konut yapacağız 1 yılda. İşi bilenler dedi ki, ‘Yapamaz, imkanı yok. Hesap ortada, kitap ortada’. ‘Hayır’ dedi. ‘1 yılda vereceğim. Yeter ki bana oy verin’. Hatta biliyorsunuz Hatay'ı tehdit etti, şantaj yaptı. ‘Genel yönetim, belediyeyle bir olursa güzel olur, olmazsa hizmet aksar. Aksamaz mı’ dedi, ‘Aksar’ dediler, alkış tuttular. Hatay'ı bile tehdit ettiler. Oyları aldı, seçimi kazandı ve yürütmenin başına geldi. 1 yıl bittiğinde ne oldu, deprem konutlarının yüzde 8’ini, 7,5’uğunu yapmıştı. 1,5 yıl oldu. Yüzde 12’sini yaptı. 10 kişiden 9’u çadırda, 10 kişiden 9’u konteynerde, 10 kişiden 9’u kalıcı evlerine kavuşamadı. Şimdi 2025 sonu diyor, ona 2026’nın başı derler, şubatı derler. Yani 1 yılda bitireceğim diyordu, şimdi 3 yılda bitireceğim diyor. Ama işi bilenler bunun da olamayacağını söylüyorlar. Buradan Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. 1 yılda yapacağım deyip, 3 yılda yapacağım deyip yapamadığın deprem komutlarını yapacağına, bu durumla karşı karşıya kalacağına, evler sağlam değil ama vakit varken şu kredileri onayla. Kentsel dönüşüme destek kanunlarını çıkar. Uygun faizli kredileri çıkar. İnsanların evini üstüne yıkıldıktan sonra, depremden sonra yapmaya uğraşmak yerine, depremden önce yapılmasına izin ver. Bunun için Gemlik Belediyemizin çabalarını görüyoruz, destekliyoruz. Buradan bütün Bursa ve Türkiye kamuoyuna, hükümeti kentsel dönüşüm konusunda birincisi samimi olmaya, ikincisi gayretli olmaya, üçüncüsü bu işi parti işine dönüştürmemeye, partizanlık yapmamaya davet ediyorum. Bir apartmanda, apartman çökünce, Azrail gelince AKP'li CHP'li ayırıyor mu, o zaman sen de ayırmayacaksın. Apartmana geldiğinde, deprem olduğunda Azrail, afet, parti ayırmaz. Küçücük bebelerin partisi olmaz, yaşlıların, küçücük bebeklerin, hastaların partisine bakılmaz. O yüzden ben bu kalpsizliği milletimize şikayet ediyorum. Kentsel dönüşümde elimizi kolumuzu bağlamaya çalışan Sayın Erdoğan'a, bir kez daha Gemlik'ten, bunu yapma, bu milletin sesini duy artık diyorum” ifadelerini kullandı.