Bursa'da 6 ayda, 6 bin 537 kadın ve 755 erkek eşlerinden şiddet gördü
BURSA'da, bu yılın ilk 6 ayında, eşlerinden şiddet gören 6 bin 537 kadın ile 755 erkek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı, kısa adı 'ŞÖNİM' olan, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne başvuruda bulunarak destek aldı.
BURSA’da, bu yılın ilk 6 ayında, eşlerinden şiddet gören 6 bin 537 kadın ile 755 erkek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı, kısa adı ‘ŞÖNİM’ olan, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne başvuruda bulunarak destek aldı. Aynı dönemde kentte 5 kadın, 2023 yılında ise 13 kadın öldürülürken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yılın ilk 6 ayında 364 bin 769 kişiye aile içi şiddetin önlenmesi için eğitim verildi.
Bursa'da 2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ne (ŞÖNİM) başvuruda bulunan 11 bin 363 kadın ile bin 49 erkek, eşlerinden şiddet gördüğünü öne sürerek destek istedi. 109 şiddet vakasında elektronik kelepçe takılırken, 371 kadın ise yanında bulunan 357 çocuk ile Kadın Konuk Evi'ne yerleştirildi. Kendilerine 6 ay boyunca, barınma, yiyecek, içecek ve ekonomik destek verilirken, avukat desteği için de Bursa Barosu’na yönlendirildi.
2024 yılının ilk 6 ayında ise eşlerinden şiddet gören 6 bin 537 kadın ile 755 erkek, ŞÖNİM’e başvurdu. Erkek Sığınma Evi’nin bulunmadığı Bursa’da, kadınlardan 320'si Kadın Konuk Evi’nde koruma altına alınırken, 34 vakada mahkeme kararıyla elektronik kelepçe uygulaması gerçekleştirildi. Bursa'da, bu yılın ilk 6 ayında 5 kadın öldürülürken, geçen yıl bu rakam 13 olarak kayıtlara geçti.
Şiddet olaylarının önüne geçmek için Bursa Valiliği koordinasyonunda, seminerler düzenleyen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bu yılın ocak-haziran ayları arasında, 86 bin 769'u kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel olmak üzere, toplam 364 bin 769 kişiye eğitim verdi.
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