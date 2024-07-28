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        Takla atıp, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü 1.89 promil alkollü çıktı

        BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, yol kenarındaki bariyerleri aşarak istinat duvarına çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 10:50 Güncelleme: 28.07.2024 - 10:55
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        Takla atıp, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü 1.89 promil alkollü çıktı
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        BURSA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp, yol kenarındaki bariyerleri aşarak istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Özgür K.’nin (28), 1.89 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Haşimişcan Caddesi’nden, Gökdere Caddesi istikametine giden Özgür K. yönetimindeki 34 BJA 244 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, metrelerce savrularak takla attı. Yol kenarındaki bariyerleri aşıp, istinat duvarına çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından test yapılan yaralı sürücünün, 1.89 promil alkollü olduğu belirlendi. Özgür K., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, otomobili ise trafikten menedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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