Takla atıp, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü 1.89 promil alkollü çıktı

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından test yapılan yaralı sürücünün, 1.89 promil alkollü olduğu belirlendi. Özgür K., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, otomobili ise trafikten menedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Haşimişcan Caddesi’nden, Gökdere Caddesi istikametine giden Özgür K. yönetimindeki 34 BJA 244 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, metrelerce savrularak takla attı. Yol kenarındaki bariyerleri aşıp, istinat duvarına çarparak duran otomobilin sürücüsü yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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