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        TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde şerit değiştirmek isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 13:28 Güncelleme: 28.07.2024 - 13:35
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        TIR, otomobilin üzerine devrildi: 1'i çocuk 2 yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde şerit değiştirmek isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, karşı yönden gelen otomobilin üzerine devrildi. Devrilen TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobildeki yolcu ile TIR sürücüsünün 5 yaşındaki oğlu yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine 16 BED 370 plakalı TIR'la seyir halinde olan Necati K.(40), kavşaktaki yol çalışması nedeniyle şerit değiştirmek istediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan TIR'ın dorsesi karşı yönden gelen Ferhat A.(30) yönetimindeki 19 AAS 158 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada TIR sürücüsünün yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu Çınar K. ile otomobilde bulunan Yılmaz A. (61), yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. TIR ile dorsesinin çekici ile kaldırılmasının ardından yolda trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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