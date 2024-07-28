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        Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü

        BURSA'da3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, dairede yalnız yaşayan Faik Yorgun (72), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 17:10 Güncelleme: 28.07.2024 - 17:15
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        Yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında öldü
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        BURSA'da3 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında, dairede yalnız yaşayan Faik Yorgun (72), hayatını kaybetti.

        Yangın, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Vatan Mahallesi 2'nci Vaha Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bodrum katında çıktı. Faik Yorgun'un yalnız yaşadığı evden yükselen alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürürken, evde yapılan incelemede Faik Yorgun'un cansız bedeni daire kapısının önünde bulundu. Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yorgun'un dairede uzun yıllardır kiracı olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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