Kanyonda fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özge Erdemir, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinden arkadaşlarıyla İznik'in kırsal Tacirler Mahallesi'nde bulunan Sansarak Kanyonuna gezmeye gelen Özge Erdemir, fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ayak bileğinden yaralanan Erdemir'in yürüyememesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi, Erdemir'i bulunduğu yerden sedye ile çıkardı.

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