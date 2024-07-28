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        Kanyonda fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı

        BURSA'nın İznik ilçesi Sansarak Kanyonuna arkadaşlarıyla gelen Özge Erdemir (40), fotoğraf çekildiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2024 - 21:04 Güncelleme: 28.07.2024 - 21:10
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        Kanyonda fotoğraf çektirirken 5 metre yükseklikten düşen kadın yaralandı
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        BURSA'nın İznik ilçesi Sansarak Kanyonuna arkadaşlarıyla gelen Özge Erdemir (40), fotoğraf çekildiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. İtfaiye görevlileri tarafından sedyeye alınarak düştüğü yerden çıkarılan Erdemir, hastaneye kaldırıldı.

        Bursa'nın Gemlik ilçesinden arkadaşlarıyla İznik'in kırsal Tacirler Mahallesi'nde bulunan Sansarak Kanyonuna gezmeye gelen Özge Erdemir, fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ayak bileğinden yaralanan Erdemir'in yürüyememesi üzerine arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi, Erdemir'i bulunduğu yerden sedye ile çıkardı.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Özge Erdemir, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erdemir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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