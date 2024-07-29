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        Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu, 2'nci kattan düştü

        ANAYASAMahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu Kadir Özkaya (4), Bursa'da babaannesinin evinde 2'nci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:15
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        Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın 4 yaşındaki torunu, 2'nci kattan düştü
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        ANAYASAMahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın torunu Kadir Özkaya (4), Bursa'da babaannesinin evinde 2'nci kat penceresinden düşerek ağır yaralandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İznik ilçesi Mahmut Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya’nın kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Kadir Özkaya, babaannesi Pembe T.'nin evinde pencere önünde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek 2'nci kattan düştü. Torununun düştüğünü gören babaannenin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuk, ambulansla kaldırıldığı İznik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı. Beyin kanaması geçiren ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden çocuğun durumu ciddiyetini korurken, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın Bursa'ya gelerek torununu ziyaret ettiği öğrenildi.

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