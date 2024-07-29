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        İznik Gölü kıyısında sazlık yangını

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlıkta yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 17:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 17:50
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        İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlıkta yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahale ediyor.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Yeniköy Altı mevkisindeki sazlıkta çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

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