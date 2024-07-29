İznik Gölü kıyısında sazlık yangını

Yangın, saat 17.00 sıralarında, Orhangazi ilçesi Yeniköy Altı mevkisindeki sazlıkta çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Şefliği’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor.

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