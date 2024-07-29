Cipe çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı; oyuncağını elinden bırakmadı

BURSA'nınİnegöl ilçesinde otomobilin cipe çarptığı kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan küçük kızın oyuncak bebeğini elinden bırakmadığı görüldü.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İnegöl-Bursa yolu Huzur Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan İbrahim D. (37) yönetimindeki 34 KAP 281 plakalı otomobil, iddiaya göre önünde aniden yavaşlayan Osman E.'nin (48) kullandığı 16 VV 071 plakalı cipe çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim D., eşi Şeyma D. (29) ile çocukları Nilüfer D. (7) ve Ejder Onur D. (5) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, 7 yaşındaki Nilüfer'in oyuncak bebeğini elinden bırakmadığı görüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.