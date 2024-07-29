Bursa'da orman yangını

BURSA'nın Keles ile Orhaneli ilçesi arasında bulunan ormanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bursa'nın, Keles ile Orhaneli ilçeleri arasında bulunan ormanda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi sonucu alevlere, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve ilçelerin belediyelerine ait 18 araç ve 56 personel ile karadan, 2 helikopter ile de havadan müdahale edildi. Yangın, yaklaşık üç saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları başlatıldı.