İznik Gölü kıyısında sazlık yangını (2)
2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü kıyısındaki sazlıkta çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 3 itfaiye aracı, 1 arazöz ve 15 personelle müdahale edilen yangın, 2 saatte kontrol altına alınırken, 5 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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