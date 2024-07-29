Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı, kansere yenik düştü

Bursa'da, İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetlerden Sorumlu İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Özay Başkent, uzun süre kolon kanseri tedavisi gördü. Rahatsızlığı ilerleyince hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Özay Başkent, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi. Meslektaşının ölümünden sonra, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, yayınladığı taziye mesajında, "İl Emniyet Müdürlüğümüz kadrosunda görevli İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü Özay Başkent, rahatsızlığı nedeni ile tedavi gördüğü hastanede 29.07.2024 tarihinde vefat etmiştir. Personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerine yer verdi.

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