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        Sürücüsünün koku üzerine yol kenarına çektiği taksi alev alev yandı

        BURSA'dasürücüsünün koku üzerine yol kenarına çektiği taksi, bir anda alev aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 30.07.2024 - 11:25
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        Sürücüsünün koku üzerine yol kenarına çektiği taksi alev alev yandı
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        BURSA'dasürücüsünün koku üzerine yol kenarına çektiği taksi, bir anda alev aldı. O anlar kameraya yansırken, itfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi.

        Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında 16 T 5039 plakalı taksisiyle seyir halinde olan Şükrü Geyik, iddiaya göre; koku duyarak aracını yol kenarına çekti. Geyik, kaputunu açarak motoru kontrol ettiği sırada araç birden alev aldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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