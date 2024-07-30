Camide bulunan yaralı leylek tedaviye alındı

BURSA’da camide kanadından yaralı bulunan leylek, tedaviye alındı.

Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Nilüferköy Mahallesi'ndeki Merkez Camii'ne, yaralı bir leyleğin girdiği bilgisini aldı. Belirtilen adrese giden ekipler, caminin içinde tutulan leyleğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Veteriner Müdürlüğü'ne götürdü. Burada röntgeni çekilen leyleğin kanadında, darbeye bağlı yara tespit edildi. Uçamayacak durumda olan leyleğin yarasına pansuman yapılıp, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Osmangazi’deki tüm canlıların yaşam haklarına sahip çıkmak ve korumak için özveriyle çalışıyoruz. Her cana şifa olmak için özveriyle görev yapan ve son olarak da yaralı bir leyleği sağlığına kavuşturan ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.