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        Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu

        BURSA'da Karacabey Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) yetiştirilen yarış tayları, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:55 Güncelleme: 30.07.2024 - 21:00
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        Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu
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        BURSA’da Karacabey Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde (TİGEM) yetiştirilen yarış tayları, açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. 'Dalaman Fatihi' isimli tay, 2 milyon 550 bin liraya alıcı buldu.

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan harada, yetiştirilen Arap yarış tayları satışa çıkarıldı. Toplam 73 taydan 64’ünün satıldığı açık artırmalarda 26 milyon 640 bin lira gelir elde edildi. Açık artırmada 'Dalaman Fatihi' isimli tay, İlker Köroğlu tarafından 2 milyon 550 bin liraya satın alındı. ‘Şukela’ isimli tayın 2 milyon liraya Engin Yıldız’a satıldığı açık artırmada, 'Doğukentli' isimli Arap tayı ise 1 milyon 500 bin liraya Kemal Altın tarafından satın alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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