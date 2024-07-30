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        Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 23:46 Güncelleme: 30.07.2024 - 23:50
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        Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilerek metrelerce sürüklendiği kazada sürücü ağır yaralandı.

        Kaza saat 20.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü İbrahim E. (27) idaresindeki 20 AKC 171 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü İbrahim E. yapılan ilk tedavinin ardından yoğun bakıma alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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