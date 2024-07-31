Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Kaçak midye avlarken termal kameraya yakalanan 3 şüpheliye 393 bin TL ceza

        BURSA'nın Gemlik ilçesinde yasa dışı midye toplayan 3 şüpheli, sahil güvenlik ekipleri tarafından termal kamerayla tespit edilip, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 10:02 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak midye avlarken termal kameraya yakalanan 3 şüpheliye 393 bin TL ceza
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA’nın Gemlik ilçesinde yasa dışı midye toplayan 3 şüpheli, sahil güvenlik ekipleri tarafından termal kamerayla tespit edilip, yakalandı. Şüphelilere 393 bin 612 TL idari para cezası uygulanırken, midye avcılığında kullandıkları 2 fiber tekneye de el konuldu. Şüphelilerin, yakalanacaklarını anlayınca çuvallar içinde denize attıkları 3 ton midye dalgıçlar tarafından çıkarılıp, kurtarılarak tekrar suya bırakıldı.

        Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi Kumsaz sahilinde 27 Temmuz’da saat 00.30 sıralarında devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, kıyıya 10 metre uzaklıkta, denizden toplayıp, çuvallara doldurdukları midyeleri, tekneden karaya çıkaran 3 şüpheliyi belirledi. Termal kamerayla tespit edilen şüpheliler, yakalanacaklarını anlayınca, yasa dışı topladıkları midyeleri, çuvallarla birlikte denize atmaya başladı. O anlar kameraya yansırken, R.A. (24), G.Y. (37) ve Ö.A. (30) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheliye, ‘Su ürünleri ruhsat tezkeresi olmadan dalarak su ürünleri avcılığı yapmak’, 'Yasa dışı kara kıllı midye avcılığı yapmak’ ve gemiler için de 'Su ürünleri ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri avcılığı yapmak’ suçlarından toplamda 393 bin 612 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, yasa dışı midye avcılığında kullanılan isimsiz ve kayıtsız 2 fiber tekneye mülkiyetin kamuya geçirilmesi için el konuldu. Midyelerin naklini sağlayan 1 araç da yediemin otoparkına çekildi.

        Sahil Güvenlik Dalış Timi’ne bağlı dalgıçların denizden çıkardığı çuvallar açılarak, 3 ton midye yeniden suya bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Japonlar neden eğilerek selam veriyor?
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki

        Benzer Haberler

        Bursa'da oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı
        Bursa'da oto tamir dükkanına çarpan belediye otobüsünün sürücüsü yaralandı
        İnegöl'de 12 kaçak göçmen yakalandı
        İnegöl'de 12 kaçak göçmen yakalandı
        Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
        Devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi, sürücü ağır yaralandı
        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal...
        "62. Uluslararası Bursa Festivali"nde Burçin Büke, Güvenç Dağüstün ve Zuhal...
        Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Bursa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu
        Yarış tayları ev fiyatına alıcı buldu