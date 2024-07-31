Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın
BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.
BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi İyigün Sokak'ta bulunan bir geri dönüşüm tesisinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, tesisin depo kısmında bulunan kumaş parçaları nedeniyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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