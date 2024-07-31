Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın (2)
YANGINKONTROL ALTINA ALINDIBursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde saat 19.
YANGINKONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında çıkan orman yangını, 3 saat sonra kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangından kimsenin etkilenmediği öğrenildi.
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