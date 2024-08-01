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        Motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalışma nedeniyle daralan yolda, hafif ticari araç ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 01.08.2024 - 12:55
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        Motosiklet ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde çalışma nedeniyle daralan yolda, hafif ticari araç ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında, Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. İnegöl'den Ankara istikametine seyir halinde olan Suriye uyruklu Ahmad B.'nin (18) kullandığı 16 MC 1882 plakalı motosiklet, Adem G. (44) yönetimindeki 16 AVM 646 plakalı hafif ticari araçla çalışma nedeniyle daralan yolda kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü ile hafif ticari araçtaki Fatma Y. (52) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Ahmad B., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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