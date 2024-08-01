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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı

        BURSA'nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:19 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:25
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk, 4 yaralı
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        BURSA'nın İznik ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2’si çocuk, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında İznik ilçesi İznik-Adapazarı yolu Karatekin Mahallesi’nde meydana geldi. Adapazarı'ndan İznik yönüne giden E.E. (35) yönetimindeki 15 BEG 554 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen F.Ş. (47) idaresindeki 16 ALH 901 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Metrelerce sürüklenen otomobiller, yol kenarındaki tarlaya savruldu. Kazada, sürücülerden F.Ş. ile diğer araçtaki M.E. (34) ve çocukları E.E. (12) ile B.E. (15) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

        Kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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