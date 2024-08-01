Tırmanış yaparken düşüp ölen dağcı, son yolculuğuna uğurlandı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesi, Emli Vadisi Kaletepe mevkisinde tırmanış yaparken düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Özkan Çorapçıgil (43), Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçen gün saat 10.30 sıralarında Çamardı ilçesine bağlı Çukurbağ köyü Emli Vadisi Kaletepe mevkisinde meydana geldi. 4 kişilik ekip dağa tırmanış yaptığı sırada, ekipteki Özkan Çorapçıgil düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bulunduğu dağdan indirilen yaralı dağcı, ambulansla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çorapçıgil, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.