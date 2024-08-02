Zabıta, çevreyi kirleten hurdacılara önce temizlik yaptırdı sonra ceza kesti

BURSA'nın İnegöl ilçesinde zabıta memurları, işlerine yaramayan atıkları rastgele sokağa bırakan hurdacıları yakaladı. Zabıta ekipleri, bıraktıkları çöpleri toplattırdığı hurdacılara para cezası uyguladı.

İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde çevre denetimi yapan zabıta memurları, motosikleti ile hurda toplayan kişilerin işine yaramayan atıkları çevre bıraktığını tespit etti. O anları kamera ve fotoğraf ile tespit eden ekipler, hurdacılık yapan Y.G. (32) ile motosikleti kullanan arkadaşı C.K.'ye (35) önce çevreye bıraktıkları atıkları toplattı. Atıkları motosiklete yükleten ekipler, daha sonra hurdacılık yapan Y.G.'ye, 'Kabahatlar Kanunu'na Muhalefet' suçundan 2 bin 52 lira para cezası uyguladı.