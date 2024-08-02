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        Zabıta, çevreyi kirleten hurdacılara önce temizlik yaptırdı sonra ceza kesti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde zabıta memurları, işlerine yaramayan atıkları rastgele sokağa bırakan hurdacıları yakaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:54 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:00
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        Zabıta, çevreyi kirleten hurdacılara önce temizlik yaptırdı sonra ceza kesti
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde zabıta memurları, işlerine yaramayan atıkları rastgele sokağa bırakan hurdacıları yakaladı. Zabıta ekipleri, bıraktıkları çöpleri toplattırdığı hurdacılara para cezası uyguladı.

        İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi'nde çevre denetimi yapan zabıta memurları, motosikleti ile hurda toplayan kişilerin işine yaramayan atıkları çevre bıraktığını tespit etti. O anları kamera ve fotoğraf ile tespit eden ekipler, hurdacılık yapan Y.G. (32) ile motosikleti kullanan arkadaşı C.K.'ye (35) önce çevreye bıraktıkları atıkları toplattı. Atıkları motosiklete yükleten ekipler, daha sonra hurdacılık yapan Y.G.'ye, 'Kabahatlar Kanunu'na Muhalefet' suçundan 2 bin 52 lira para cezası uyguladı.

        Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, benzer denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini açıkladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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