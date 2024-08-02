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        Bursa'da 4 aracın karıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yol çalışması nedeniyle daralan yolda 2 otomobil ile özel halk otobüsü ve TIR çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 02.08.2024 - 12:30
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        Bursa'da 4 aracın karıştığı, 2 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yol çalışması nedeniyle daralan yolda 2 otomobil ile özel halk otobüsü ve TIR çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu, ilçe girişinde meydana geldi. Altyapı çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen yolda, İnegöl yönüne giden Yalçın B.(54) yönetimindeki 16 SEV 33 plakalı otomobil dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Recep C.'nin (69) kullandığı i 16 JNV 60 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 16 JNV 60 plakalı otomobil önce Serkan İ.( 30) idaresindeki 43 ACH 738 plakalı TIR'a ardından da Yıldırım D.'nin (43) kullandığı 16 M 0612 plakalı özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otomobil sürücüleri Yalçın B. ve Recep C. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslar ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan zincirleme kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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