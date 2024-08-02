Karacabey'de halı saha maçında kalp krizi geçiren başkan yardımcısı hayatını kaybetti
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, belediye başkan yardımcısı Turhan Uzun (45), oynağı halı saha maçında kalp krizi geçirdi.
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, belediye başkan yardımcısı Turhan Uzun (45), oynağı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. İlçedeki hastanede duran kalbi masajla çalıştırılan Uzun, sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Karacabey Belediyesi Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, dün akşam halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yaparken bir anda yere yığıldı. Uzun'un yere düştüğünü gören arkadaşlarının haber vermesiyle sahaya gelen sağlık ekipleri geldi. Kalp krizi geçiren Uzun, ambulans ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada duran kalbi masaj ile çalıştırılan Uzun, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alına 3 çocuk babası Turhan Uzun, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun'un cenazesi, ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
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