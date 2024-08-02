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        Kaçırdığı eski kız arkadaşını ormanda bacaklarından vurup, intihar etti

        BURSA'da, Arda Tırkaz (28), kıskançlık nedeniyle tartıştığı eski kız arkadaşı Elif B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 02.08.2024 - 16:45
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        Kaçırdığı eski kız arkadaşını ormanda bacaklarından vurup, intihar etti
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        BURSA'da, Arda Tırkaz (28), kıskançlık nedeniyle tartıştığı eski kız arkadaşı Elif B.'yi (27), evini basıp kaçırdı. Hafif ticari aracıyla giderken Elif B.’nin erkek arkadaşı olduğunu düşündüğünü Refik Yiğit'e ait kıraathaneye pompalı tüfekle ateş açıp, üst katta balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma'nın da aralarında olduğu 3 kişiyi yaralayan Tırkaz, yolda gasbettiği otomobille ormana götürdüğü Elif B.'yi bacaklarından vurdu. Operasyon düzenleyen ekipleri fark eden Arda Tıkraz, tüfekle yaşamına son verdi.

        Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde bu sabah Arda Tırkaz (28), kullandığı 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araçla eski kız arkadaşı Elif B.'nin evine gitti. Tırkaz, yeni bir erkek arkadaşı olduğu gerekçesiyle tartıştığı Elif B.'yi silah zoruyla kaçırdı. Tırkaz, kaçarken de eve pompalı tüfekle ateş etti.

        KIRAATHATENE ATEŞ AÇTI, 1’İ BEBEK 3 KİŞİYİ YARALADI

        Arda Tırkaz, kullandığı araçla Elif B.'nin erkek arkadaşı olabileceğini düşündüğü Refik Yiğit'e ait kıraathanenin önüne gitti. Burada, kıraathaneye de ateş açan Tırkaz, içerideki 2 kişiyle iş yerinin üst katındaki balkonda annesinin kucağında oturan 14 aylık Yusuf Sırma’yı yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda bacağından yaralanan Sırma ve 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        NİŞANLISINI SÜRÜKLEYİP BACAKLARINDAN VURDU

        Hafif ticari aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan Tırkaz, Millet Mahallesi'nde de yolunu kestiği Yasin Taştan'ın kullandığı 16 BJS 128 plakalı otomobili gasbetti. Hafif ticari aracı burada bırakan Arda Tırkaz, Elif B. ile Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormana gitti. Burada 300 metre sürüklediği Elif B.'yi, pompalı tüfekle bacaklarından yaralayıp, tehdit etti.

        EKİPLERİ GÖRÜNCE İNTİHAR ETTİ

        Saldırı sonrası Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mobese kayıtlarını izleyip aracı takip etti. Otomobilin, Cumalıkızık Mahallesi'ndeki ormanda olduğunu belirleyen polis ekipleri, jandarma ile ortak operasyon düzenledi. Yaralı Elif B.'nin sesini duyunca, bölgeye giden Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri ve jandarmayı karşısında gören Tırkaz, pompalı tüfekle kendisini başından vurup intihar etti. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan Elif B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        2 YIL ÖNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLMUŞ

        Cinayet suçundan cezaevinde yatıp 2022'de tahliye olan ve 4 ayrı suçtan kaydı bulunan Arda Tırkaz'ın cesedi, savcılığın incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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