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        Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı

        BURSA'nın İznik ilçesinde kurye Eray Kırıkoğlu'nun (44) hareket halindeyken alev alan elektrikli bisikleti, kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 17:10 Güncelleme: 02.08.2024 - 17:15
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        Kuryenin elektrikli bisikleti seyir halindeyken alev aldı
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        BURSA’nın İznik ilçesinde kurye Eray Kırıkoğlu'nun (44) hareket halindeyken alev alan elektrikli bisikleti, kullanılamaz hale geldi. Yangın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında İznik ilçesi Selçuk Mahallesi’nde meydana geldi. Kurye olarak çalışan Eray Kırıkoğlu'nun kullandığı 16 AVU 171 plakalı elektrikli bisikletin bataryası bir anda patlayarak alev aldı. Alevlerin, çevrede bulunan park halindeki diğer araçlara sıçramaması için bisikleti kenara çekmeye çalışan Kırıkoğlu'nun tuttuğu aynanın kırılması sonrası ellerinde kesikler oluştu. İhbarla adrese gelen itfaiye ekipleri, elektrikli bisikletteki yangını söndürdü. Elektrikli bisiklet kullanılamaz hale gelirken, olay anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

        Hastaneye kaldırılan Eray Kırıkoğlu'nun, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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