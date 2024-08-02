Karacabey'de halı saha maçında kalp krizi geçiren başkan yardımcısı hayatını kaybetti (2)
TOPRAĞAVERİLDİBursa'nın Karacabey ilçesinde, belediye başkan yardımcısı Turhan Uzun (45), oynağı halı saha maçında kalp krizi geçirdi.
TOPRAĞAVERİLDİ
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, belediye başkan yardımcısı Turhan Uzun (45), oynağı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. İlçedeki hastanede duran kalbi masajla çalıştırılan Uzun, sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Karacabey Ulu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Uzun’un cenazesi sevenlerinin gözyaşları arasından Karacabey 1 No’lu Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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