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        Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem

        BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre, 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 05:39 Güncelleme: 03.08.2024 - 05:45
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        Bursa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
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        BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde Riçhter ölçeğine göre, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.05'de merkez üssü Bursa'nın Büyükorhan ilçesi olan Riçhter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 4.69 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Orhaneli ve çevre ilçelerinden de hissedildi. AFAD ve belediye ekipleri depremden sonra tarama çalışmaları başlatırken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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