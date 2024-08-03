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        Sitenin bahçesinde içki içen komşularını bıçakladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Muhammed A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 11:49 Güncelleme: 03.08.2024 - 11:55
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        Sitenin bahçesinde içki içen komşularını bıçakladı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde Muhammed A. (50), sitenin bahçesinde içki içen komşusu Tofik B. (49) ve Asım B.’yi (23) bıçakla yaraladı.

        Olay, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Karanfil Caddesi’nde meydana geldi. Muhammed A., sitenin bahçesinde içki içen komşuları Tofik B. ve Asım B.'yi uyardı. Taraflar arasında çıkan tartışma, küfürleşme ve ardından da kavgaya dönüştü. Muhammed A., elindeki bıçakla komşuları Tofik B. ve Asım B.'yi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şüpheli Muhammed A., olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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