Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 20 bin kişinin katılımıyla 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği'

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleşen 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği' yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla, Marmara Denizi'nin kıyısındaki Yeniköy'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 02:32 Güncelleme: 04.08.2024 - 02:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 20 bin kişinin katılımıyla 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği'
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde bu yıl 5'incisi gerçekleşen 'Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği' yaklaşık 20 bin kişinin katılımıyla, Marmara Denizi'nin kıyısındaki Yeniköy'de gerçekleştirildi. Karacabey Belediyesi'nin oluşturduğu karanlık noktada bir araya gelenler, gece yarısından sonra görünen meteorları hayranlıkla izledi.

        Her yıl ağustos ayında gerçekleşen 'Perseid Meteor Yağmuru', yaklaşık 1 ay boyunca gece gözlemiyle ilgiyle izleniyor. Karacabey'de 5 yıl önce başlayan ve geleneksel hale gelen 'Meteor Yağmuru Gözlem Şenliği', bu sene Karacabey Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen konuklar da yer aldı. Yeniköy ve Karacabey'de meteor yağmurunun izleneceği akşama özel bazı sokak aydınlatmaları geçici süreyle kapatıldı. Gece yarısından sonra dolunayın gözden kaybolmasıyla etkinlik alanında da tüm ışıklar karartıldı. Etkinliğe katılım sağlayan yaklaşık 20 bin kişi, sabahın ilk ışıklarına kadar alanda kalıp, doğa olayına tanık oldu. 

        'ETKİNLİĞİMİZ ARTIK FESTİVALE DÖNÜŞTÜ'

        Her yıl geçmişteki eksikliklerini tamamlayıp, devam ettikleri etkinliğin festivale dönüştüğünü söyleyen organizasyon sahibi Alper Tüydeş, ''Etkinliğimize geçmiş yıllardaki eksikliklerimi tamamlayıp, devam ediyoruz. Bu etkinliği başta ailelere ulaşabileceğimiz bir şekilde olmak üzere bütün herkesin dikkatini çekebilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Her yıl üstüne katarak devam ediyor. Hem bölge hem Bursa için de aslında bir tanıtım fırsatı oluyor. Çünkü Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar var. Bunun yanı sıra yurt dışından gelen vatandaşlar var. Etkinliğimiz artık festivale dönüştü. Her yıl katılımcı sayımız gittikçe artıyor" dedi.

        'İLK DEFA İZLEYECEĞİZ, ÇOK HEYECANLIYIZ'

        Ailesiyle geldiğini, ilk defa meteor yağmuru göreceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Fatih Ortabağ, "Ailemle birlikte geldik. Gerçekten, buradaki atmosfer çok güzel. Ben hayatımda ilk defa meteor yağmuru göreceğim. Çok heyecanlıyız. Gerçekten böyle etkinliklerin devamının gelmesini isteriz. Düzenleyene ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Şampiyon kupasını kaldırdı!
        Hizbullah, İsrail'i vurdu
        Hizbullah, İsrail'i vurdu
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Bana maval okuma dedi' iddiası
        'Kesin olarak karşılık vereceğiz'
        'Kesin olarak karşılık vereceğiz'
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Süper Kupa'nın sahibi Beşiktaş!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Arkadaşlarına yetişmek istemişti!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Buse Naz Çakıroğlu madalyayı garantiledi!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Immobile'den 21. saniyede tarihi gol!
        Seviye atlatan zafer
        Seviye atlatan zafer
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        Oğuzhan Genç yazdı: Yıldızların altında
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        "Okan Buruk’un sınavı başlıyor"
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        Cihangir'deki işletmeyle ilgili flaş gelişme
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        MİT'ten PKK'ya operasyon
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Kız arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Halat koptu havada asılı kaldı
        Yeni transfer İstanbul'da!
        Yeni transfer İstanbul'da!
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        Avrupa'da Filistin gösterileri
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        43 kişi 1 saatte kurtarıldı!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!
        Bu gıdalar saç uzatıyor!

        Benzer Haberler

        Karacabey sahilinde "Perseid meteor yağmuru" izlendi
        Karacabey sahilinde "Perseid meteor yağmuru" izlendi
        Bursa'da Girişimci Üreten Kadınlar Derneği alışveriş şenliği düzenledi
        Bursa'da Girişimci Üreten Kadınlar Derneği alışveriş şenliği düzenledi
        Bursa'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve Gazze için yürüyüş düzenlendi
        Bursa'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ve Gazze için yürüyüş düzenlendi
        AK Parti'li Ala: Önümüzdeki seçime kadar olan 4 yılın ilk senesi altın yıl...
        AK Parti'li Ala: Önümüzdeki seçime kadar olan 4 yılın ilk senesi altın yıl...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda...
        AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Bursa'da İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda...
        Bursa'da yaralı halde arabaya koşulan at koruma altına alındı
        Bursa'da yaralı halde arabaya koşulan at koruma altına alındı