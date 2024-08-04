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        Bursa'da 3'üncü kat balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek, ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Ahsen Nur B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 04.08.2024 - 15:20
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        Bursa'da 3'üncü kat balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek, ağır yaralandı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde 3'üncü katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Ahsen Nur B., ağır yaralandı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Özdoğan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. 3'üncü katın balkonunda mama sandalyesinde oturan Ahsen Nur B., iddiaya göre; annesi mutfağa gidince kalkmak istedi. Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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