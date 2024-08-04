Bursa'da 3'üncü kat balkonundan düşen 1 yaşındaki bebek, ağır yaralandı

Olay, saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Özdoğan Sokak'taki 4 katlı binada meydana geldi. 3'üncü katın balkonunda mama sandalyesinde oturan Ahsen Nur B., iddiaya göre; annesi mutfağa gidince kalkmak istedi. Dengesini kaybeden bebek, yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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