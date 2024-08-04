Bursa'da off-road aracı uçuruma düştü: 2 yaralı helikopterle alındı; sağlıkçılar kaza yaptı (2)

BÖLGEDENDÖNEN SAĞLIKÇILAR KAZADA YARALANDI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde off-road aracının, 100 metrelik uçuruma düşmesi sonucu yaralanan Şükrü Bolat (23) ile Şafak Temur'a (26) ilk müdahaleyi yapmak üzere olay yerine giden sağlık ekiplerinin bulunduğu Coşkun Ç. (42) yönetimindeki 16 AAS 627 plakalı ambulans, dönüş yolunda saat 14.30 sıralarında kırsal Çiftlik Mahallesi’nde, Ömer İ.’nin (20) kullandığı 16 ANP 12 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Celal B. (30) idaresindeki 16 YL 418 ambulans da kaza yapan ambulansa arkadan çarparak durdu. Ambulans sürücüleri, kamyonet sürücüsü ve ambulanslarda görevli sağlık görevlileri Hümeyra U. (33), Osman N. (63), Büşra Ö. (25) ve Nurgül Ç. (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.