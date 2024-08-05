Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gürle Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa'dan, Orhangazi istikametine seyir halinde olan Hakan Durmaz (35) yönetimindeki 16 KDK 85 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen Hüseyin Taşdelen idaresindeki 16 BBK 574 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile 16 KDK 85 plakalı otomobildeki Öznur Şahin (30) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.