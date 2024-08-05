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        Bursa'da yangına müdahale eden itfaiyecilere mahalleli saldırdı, jandarma uyarı ateşi açtı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, samanlıkta çıktıktan sonra eve sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden, destek olmak için kendilerine de hortum verilmesini isteyen mahalle sakinleri, bu istekleri reddedilince, personele saldırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 01:43 Güncelleme: 05.08.2024 - 01:50
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        Bursa'da yangına müdahale eden itfaiyecilere mahalleli saldırdı, jandarma uyarı ateşi açtı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, samanlıkta çıktıktan sonra eve sıçrayan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinden, destek olmak için kendilerine de hortum verilmesini isteyen mahalle sakinleri, bu istekleri reddedilince, personele saldırdı. Saldırganlar, olay yerine gelen jandarmanın uyarı ateşi açmasıyla kaçarken, yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, itfaiye erlerine saldıran şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Akşam saatlerinde ilçenin kırsal Sarıpınar Mahallesinde bir samanlıkta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki eve sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen samanlık yangını ile alevlerin sıçradığı eve müdahale başlattı.

        HORTUM İSTEKLERİ REDDEDİLİNCE İTFAİYECİLERE SALDIRDILAR

        Bu arada çevrede toplanan mahalle sakinleri itfaiye ekiplerinden kendilerine de hortum verilmesini istedi. Ancak, bu isteklerinin yerine getirilmesinin mümkün olmadığını belirten itfaiye görevlileri ile mahalle sakinleri arasında tartışma yaşandı. Yaklaşık 15 kişilik grup, yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye personeline saldırdı. Yaşanan arbede ise olay yerinde bulunan jandarma görevlilerinin havaya uyarı ateşi açmasıyla son buldu. Öfkeli kalabalık kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Yangın ise itfaiye görevlilerinin 1 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında 1 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

        ŞİKAYETÇİ OLDULAR

        İtfaiye görevlileri soğutma çalışmalarına devam ederken, kendilerine saldıran kişilerden de şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için araştırma sürdürülüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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