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        Dedesinden çalmayı ve yapmayı öğrendiği kemençeyi İznik'te üretip, dünyaya satıyor

        BURSA'nınİznik ilçesinde yaşayan Ali Öztürk (22), dedesinden önce kemençe çalmayı ardından yapmayı öğrendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:08 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:10
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        Dedesinden çalmayı ve yapmayı öğrendiği kemençeyi İznik'te üretip, dünyaya satıyor
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        BURSA'nınİznik ilçesinde yaşayan Ali Öztürk (22), dedesinden önce kemençe çalmayı ardından yapmayı öğrendi. Ürettiği kemençeleri Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Avusturya'ya satan ve 3 günde 1 kemençe üreten Öztürk, "Her kemençeye, İznik'in ruhunu ve kendi hikayemi katıyorum" dedi.

        İznik ilçesinde Karadenizli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Öztürk, marangoz olan ve Trabzon'da yaşamını sürdüren dedesi Refik Sali'nin (78) çaldığı kemençenin ezgileriyle büyüdü. Öztürk, 15 yaşına geldiğinde kemençeyi sadece çalmakla kalmadı, dedesinden yapılışını da öğrendi. Açtığı küçük atölyede kemençe üretimi yapan Ali Öztürk, önce yaptığı kemençeleri Karadeniz Bölgesi'ne ardından da yurt dışına satmaya başladı. 3 günde 1 kemençe üreten Öztürk, bu kemençeleri 2 bin TL'den başlayan fiyatlarla internet üzerinden Almanya, Avusturya, Gürcistan ve Azerbaycan'daki müşterilerine satıyor. Öztürk, yaptığı kemençeleri satmadan önce atölyesinde çalarak da test ediyor.

        'HER KEMENÇEYE KENDİ HİKAYEMİ KATIYORUM'

        Hayatının merkezine aldığı kemençeyi ekmek teknesi haline getiren genç kemençe ustası Ali Öztürk, 15 yaşında başladığı sanatının zamanla bir tutku haline geldiğini söyledi. Öztürk, "Kemençeye olan sevgim, beni sadece çalmakla yetinmemeye yöneltti. İlk kemençemi yaptığımda sadece bir denemeydi, ama zamanla bu benim için bir tutku haline geldi. Her kemençeye, İznik'in ruhunu ve kendi hikayemi katıyorum. Bunu dünya ile paylaşabilmek, büyük bir mutluluk" diye konuştu.

        'KENDİ KEMENÇEMİ KENDİM YAPTIM'

        Öztürk, "Kemençeyi dedemden özendim, dedem kemençe çalardı. Bir de kemençe yapardı. İlk önce dedemden çalmayı öğrendim. 'Dedem kemençe yapıyorsa, ben de yaparım' dedim. 'Dede, bana kemençe yapmayı öğret' dedim. Dedem kemençe yapmayı öğretti bana, çalmayı öğrettiği gibi. Ondan sonra ben de kemençe ustası oldum. Kendi kemençemi kendim yaptım. Çaldık, denedik, oldu. Güzel ses alınca 'Bu işi yapacağım' dedim. Bu işe atıldık, kemençe yapıyoruz, kemençe üretiyoruz. 15 yaşında başladım bu işe. 7 senedir de kemençe çalıyorum, kemençe yapıyorum. Ürettiğim kemençeleri Almanya, Avusturya, Gürcistan ve Azerbaycan'a pazarlıyorum. 4 büyük ülkeye kemençe yapıp, gönderiyorum. İnternet üzerinden kemençelerimi pazarlıyorum. Küçük atölyem var, ilerleyen zamanlarda başka ülkelere de satış yaptığımda atölyeyi de geliştireceğim. Daha büyük atölye yapacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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