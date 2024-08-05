Dedesinden çalmayı ve yapmayı öğrendiği kemençeyi İznik'te üretip, dünyaya satıyor

BURSA'nınİznik ilçesinde yaşayan Ali Öztürk (22), dedesinden önce kemençe çalmayı ardından yapmayı öğrendi. Ürettiği kemençeleri Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Avusturya'ya satan ve 3 günde 1 kemençe üreten Öztürk, "Her kemençeye, İznik'in ruhunu ve kendi hikayemi katıyorum" dedi.

İznik ilçesinde Karadenizli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Öztürk, marangoz olan ve Trabzon'da yaşamını sürdüren dedesi Refik Sali'nin (78) çaldığı kemençenin ezgileriyle büyüdü. Öztürk, 15 yaşına geldiğinde kemençeyi sadece çalmakla kalmadı, dedesinden yapılışını da öğrendi. Açtığı küçük atölyede kemençe üretimi yapan Ali Öztürk, önce yaptığı kemençeleri Karadeniz Bölgesi'ne ardından da yurt dışına satmaya başladı. 3 günde 1 kemençe üreten Öztürk, bu kemençeleri 2 bin TL'den başlayan fiyatlarla internet üzerinden Almanya, Avusturya, Gürcistan ve Azerbaycan'daki müşterilerine satıyor. Öztürk, yaptığı kemençeleri satmadan önce atölyesinde çalarak da test ediyor.

'HER KEMENÇEYE KENDİ HİKAYEMİ KATIYORUM' Hayatının merkezine aldığı kemençeyi ekmek teknesi haline getiren genç kemençe ustası Ali Öztürk, 15 yaşında başladığı sanatının zamanla bir tutku haline geldiğini söyledi. Öztürk, "Kemençeye olan sevgim, beni sadece çalmakla yetinmemeye yöneltti. İlk kemençemi yaptığımda sadece bir denemeydi, ama zamanla bu benim için bir tutku haline geldi. Her kemençeye, İznik'in ruhunu ve kendi hikayemi katıyorum. Bunu dünya ile paylaşabilmek, büyük bir mutluluk" diye konuştu. 'KENDİ KEMENÇEMİ KENDİM YAPTIM'