Takla atıp duvara çarpan otomobilin sürücüsü ile eşi yaralandı

Kaza, saat 11.00 sıralarında kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Fatma Ü.'nün kontrolünü yitirdiği 16 AKV 863 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tek katlı evin duvarına çarptı. Otomobilin ters döndüğü kazada Fatma Ü. ile eşi Mesut Ü. yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Çiftin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.