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        Camide bulduğu içinde 43 bin TL'lik döviz olan çantayı polise teslim etti

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Mehmet Özhaşlama (65) namaz kıldığı camide bulduğu, içinde 43 bin TL değerinde döviz ile yabancı pasaportlar ve kimlikler bulunan çantayı polise teslim etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 15:38 Güncelleme: 05.08.2024 - 15:40
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        Camide bulduğu içinde 43 bin TL'lik döviz olan çantayı polise teslim etti
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        BURSA’nın İnegöl ilçesinde, Mehmet Özhaşlama (65) namaz kıldığı camide bulduğu, içinde 43 bin TL değerinde döviz ile yabancı pasaportlar ve kimlikler bulunan çantayı polise teslim etti.

        İnegöl’ün Turgutalp Mahallesi’ndeki camide öğle namazını kılan Mehmet Özhaşlama, camiden çıkarken, pencere kenarında duran çantayı fark etti. Sahibine ulaşmak için kontrol ettiği çantada 650 dolar ve 600 euro olduğunu gören Özhaşlama, önce cami imamına ardından da polise haber verdi. Camiye gelen polis ekipleri, içinde 43 bin TL değerinde döviz, Azerbaycan ve Rusya pasaportu ile kimliklerin bulunduğu çantayı, sahibini bulmak üzere teslim aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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