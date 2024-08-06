Mermi, topuğuna basıp giydiği ayakkabısının burnuna isabet etti

BURSA'da, seyyar tespih satıcıları arasında çıkan 'alacak' kavgasında, K.İ.'nin (62) açtığı ateşte, mermi K.D.'nin (59) ayakkabısını burun kısmına isabet etti. K.D., ayakkabısını topuğuna basarak kullandığı için yaralanmaktan kurtuldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Seyyar tespih satıcılığı yapan ve iddiaya göre, alacak nedeniyle husumetli olan K.İ. ile K.D., pazar yerinde karşılaşınca tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, K.İ. belinde taşıdığı ruhsatsız silahı çıkarıp, K.D.'nin ayağına doğru 1 el ateş etti. Mermi K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. Tetiğe 2'nci kez basan K.İ., tabancası tutukluk yapınca, olay yerinden kaçtı.