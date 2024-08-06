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        Mermi, topuğuna basıp giydiği ayakkabısının burnuna isabet etti

        BURSA'da, seyyar tespih satıcıları arasında çıkan 'alacak' kavgasında, K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:43 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:45
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        Mermi, topuğuna basıp giydiği ayakkabısının burnuna isabet etti
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        BURSA'da, seyyar tespih satıcıları arasında çıkan 'alacak' kavgasında, K.İ.'nin (62) açtığı ateşte, mermi K.D.'nin (59) ayakkabısını burun kısmına isabet etti. K.D., ayakkabısını topuğuna basarak kullandığı için yaralanmaktan kurtuldu.

        Olay, Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki semt pazarında meydana geldi. Seyyar tespih satıcılığı yapan ve iddiaya göre, alacak nedeniyle husumetli olan K.İ. ile K.D., pazar yerinde karşılaşınca tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, K.İ. belinde taşıdığı ruhsatsız silahı çıkarıp, K.D.'nin ayağına doğru 1 el ateş etti. Mermi K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti. Tetiğe 2'nci kez basan K.İ., tabancası tutukluk yapınca, olay yerinden kaçtı.

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, K.D.'nin ayakkabısını, topuğuna basarak kullanması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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